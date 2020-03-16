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    HaberlerEge Haberleri Devlet, zamanında harekete geçti
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    16.03.2020 - 00:01 |

    Devlet, zamanında harekete geçti

    Devlet, zamanında harekete geçti

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Aydın İl Başkanlığına atanan Haluk Alıcık’ı ziyaret edipbaşarılar diledi. Alıcık görev verilmesinden çok gururlu olduğunu, Cumhur İttifakı’nı Aydın’da birinci parti yapmak için çok çalışacaklarını kaydetti. Koronavirüs tedbirlerine de değinen Depboylu, “Devletimiz tam zamanında tedbirini aldı. Herkes gereken tedbiri elden bırakmamalı. Aydın’da şu ana kadar herhangi bir vaka yok” dedi. l AYDIN AA

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    Erzurumlu küçük Miray’ın virüs önlemi izleyenleri gülümsettiErzurum’da küçük bir çocuğun korona virüsüne karşı aldığı önlemler izleyenleri gülümsetti.
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