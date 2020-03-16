16.03.2020 - 00:01 |
Devlet, zamanında harekete geçti
MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Aydın İl Başkanlığına atanan Haluk Alıcık’ı ziyaret edipbaşarılar diledi. Alıcık görev verilmesinden çok gururlu olduğunu, Cumhur İttifakı’nı Aydın’da birinci parti yapmak için çok çalışacaklarını kaydetti. Koronavirüs tedbirlerine de değinen Depboylu, “Devletimiz tam zamanında tedbirini aldı. Herkes gereken tedbiri elden bırakmamalı. Aydın’da şu ana kadar herhangi bir vaka yok” dedi. l AYDIN AA
Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldiFransa'da yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 5 bin 400'e çıktı.