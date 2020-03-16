Devlet, zamanında harekete geçti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Aydın İl Başkanlığına atanan Haluk Alıcık’ı ziyaret edipbaşarılar diledi. Alıcık görev verilmesinden çok gururlu olduğunu, Cumhur İttifakı’nı Aydın’da birinci parti yapmak için çok çalışacaklarını kaydetti. Koronavirüs tedbirlerine de değinen Depboylu, “Devletimiz tam zamanında tedbirini aldı. Herkes gereken tedbiri elden bırakmamalı. Aydın’da şu ana kadar herhangi bir vaka yok” dedi. l AYDIN AA