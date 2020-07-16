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    HaberlerEge Haberleri Dikili’de toplu sözleşme sevinci
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    16.07.2020 - 00:03 |

    Dikili’de toplu sözleşme sevinci

    Dikili Belediyesi ile Tüm Yerel Sen arasında toplu iş sözleşmesi, düzenlenen törenle imzalandı.

    Dikili’de toplu sözleşme sevinci

    Başkan Adil Kırgöz “Emekten yana, emekçiden yana duruşumuzu attığımız imzalarla ortaya koyuyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Çalışma arkadaşlarımız belediyemizin yüzüdür ve bu ailenin her bir ferdinin hakkını sonuna kadar koruyacağız” dedi. Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Tamer Yiğit Güler ise “Belediye Başkanımız emekten, emekçiden yana, çalışanıyla barışık, alın terinden yana bir tavır koymuş ve memur arkadaşlarımızın sendikal haklarını savunmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum. Memur kardeşlerimiz de Dikili için canla, başla çalışmaya devam ederek, alın terinin en güzel örneğini sergilemeye devam edecektir” diye konuştu.

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