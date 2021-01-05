Doğum sonrası ‘Anne estetiği’

Doğumdan sonra kadınların deforme olan vücut formları “Anne Estetiği” ile eski haline dönüyor. Göğüs sarkması, karın bölgesi yağlanması, bel bölgesinin yağlanması, uyluklarda ve kollarda sarkma, buruşukluk, çatlak gibi deformasyonların kadınları fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da rahatsız ettiğini belirten Medicana International İzmir Hastanesi Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Özlem Gündeşlioğlu, “Özellikle liposuction (liposakşın) ameliyatından sadece bir gün sonra kadınların eski ve yeni hali arasında oldukça büyük bir fark oluyor. Karın germe ameliyatı da aynı şekilde. Tabi yine de dokuların iyileşmesi için zaman gerekiyor. Şişlikler bir süre sonra iner ve 6 ay -1 yıl içerisinde dokunun yerine oturması gerçekleşir. Zamanla kişi daha da güzelleşir” dedi.