Dört ülkeye peyzaj ürünü ihraç ediyor

Bahar aylarında dönemlik olarak yöre halkından ortalama 90 kişiyi istihdam eden firma; dağ yosunları, rezene, kargı kamışı ve kozalak topluyor, kurutup boyadıktan sonra ev dekorasyonu ve bahçe düzenlemelerinde kullanılmak üzere Hollanda, Belçika, İspanya ve Almanya’ya ihraç ediyor. Yılda ortalama 100-120 ton ürün toplayabildiklerini belirten Özaydın, “Çuval başına 18 lira ödeme yapıyoruz. Bu ürünlerden yılda ortalama 50-60 bin euro döviz girdisi sağlıyoruz” dedi. l DHA