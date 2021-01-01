01.01.2021 - 00:00 |
Dört ülkeye peyzaj ürünü ihraç ediyor
MANİSA Turgutlu’da yaşayan Hamza Ali Özaydın (47), 5 yıl önce bir arkadaşının önerisiyle özellikle yurt dışından talep gören kurutulmuş yosun için bir firma kurdu.
Bahar aylarında dönemlik olarak yöre halkından ortalama 90 kişiyi istihdam eden firma; dağ yosunları, rezene, kargı kamışı ve kozalak topluyor, kurutup boyadıktan sonra ev dekorasyonu ve bahçe düzenlemelerinde kullanılmak üzere Hollanda, Belçika, İspanya ve Almanya’ya ihraç ediyor. Yılda ortalama 100-120 ton ürün toplayabildiklerini belirten Özaydın, “Çuval başına 18 lira ödeme yapıyoruz. Bu ürünlerden yılda ortalama 50-60 bin euro döviz girdisi sağlıyoruz” dedi. l DHA