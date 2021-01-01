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    HaberlerEge Haberleri Dört ülkeye peyzaj ürünü ihraç ediyor
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    01.01.2021 - 00:00 |

    Dört ülkeye peyzaj ürünü ihraç ediyor

    MANİSA Turgutlu’da yaşayan Hamza Ali Özaydın (47), 5 yıl önce bir arkadaşının önerisiyle özellikle yurt dışından talep gören kurutulmuş yosun için bir firma kurdu.

    Dört ülkeye peyzaj ürünü ihraç ediyor

    Bahar aylarında dönemlik olarak yöre halkından ortalama 90 kişiyi istihdam eden firma; dağ yosunları, rezene, kargı kamışı ve kozalak topluyor, kurutup boyadıktan sonra ev dekorasyonu ve bahçe düzenlemelerinde kullanılmak üzere Hollanda, Belçika, İspanya ve Almanya’ya ihraç ediyor. Yılda ortalama 100-120 ton ürün toplayabildiklerini belirten Özaydın, “Çuval başına 18 lira ödeme yapıyoruz. Bu ürünlerden yılda ortalama 50-60 bin euro döviz girdisi sağlıyoruz” dedi. l DHA

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