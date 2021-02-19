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    HaberlerEge Haberleri ‘Dostlarımız üşümeyecek’
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    19.02.2021 - 07:00 |

    ‘Dostlarımız üşümeyecek’

    Burhaniye Belediyesi, beslediği sokak hayvanları için kulübe isteğinde bulunan 9 yaşındaki Yaren Lal Topal’ı kırmadı.

    ‘Dostlarımız üşümeyecek’

    Burhaniye Belediyesi, beslediği sokak hayvanları için kulübe isteğinde bulunan 9 yaşındaki Yaren Lal Topal’ı kırmadı. Küçük Yaren için kulübe yapıldı, teslim edildi. Ekipler, Yaren’le birlikte kulübeyi istediği yere yerleştirdi. Sokakta yaşayan can dostların beslenmesi için mama ve su ihtiyaçlarını da karşılayan ekipler, veterinerler eşliğinde sağlık durumlarını da kontrol etti. Yaren Topal, “Artık soğukta üşümeyecekler” dedi.

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