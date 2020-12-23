Dünyanın en iyi sağlık sistemi...

Örnek mücadele

Kovid-19 sürecinde Türkiye’nin güçlü bir mücadele sergilediğini ifade eden Gürbüz, “Türkiye, dünyanın en ileri sağlık sistemine sahip. Buna Amerika ve Avrupa dahil. Hekim olarak dünya üzerinde birbirinden farlı birçok ülkede kongre ve sempozyumlara katıldım ve bu ülkelerin sağlık sistemini bilerek söylüyorum. Türkiye 83 milyon nüfusa bakıldığında bunların her birini kapsayan bir sağlık sitemine sahip” diye konuştu.

‘Sorumluluğumuzun bilincindeyiz’ diyen Gürbüz, “Pandemiden önce kapasitemizi ikiye katladık. Ek binamızı hizmete açtık. Ardından pandemi oluşunca hemen ek binamızı temiz alan olarak ayırdık ve koronavirüs şüphesi olmayan hastalara hizmet verdik. Araya bir izolasyon sistemi kurduk. Bizim açımızdan bir olumsuzluk olmadı” dedi.

İzmir’in merkezinde bir hastane olarak çalışmalarına devam ettiklerini belirten Op. Dr. Özer Gürbüz, “Pandemi sürecinden önce başlattığımız teknolojik ve fiziki yenilenme çalışmalarına bu dönemde de devam ettik. Anjiyo, MR, tomografi, diğer görüntüleme sistemleri, laboratuvar, hasta odaları ve yataklar gibi tüm alanlarda yenilenme çalışmasına girdik. Odalarımızın büyük bir bölümü deniz manzaralı. Güleryüzlü ve tecrübeli personelle hizmete devam ediyoruz” şeklinde konuştu.