Duyarlı vatandaşa bilet

En çok atık toplayan, en çok hayvan sahiplenen ve en çok mama bağışlayan duyarlı vatandaşlar arasından seçilen 120 kişiye online konser biletleri Selçuk Belediyesi çalışanları tarafından teslim edildi. Kentliler, Bariton Güvenç Dağüstün ve Piyanist Burçin Büke’nin ‘Şair Şarkıları’ konserine katıldı. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, hem sanatı ve sanatçıyı desteklediklerini hem de duyarlı vatandaşları sevindirdiklerini söyledi.