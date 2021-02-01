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    01.02.2021 - 00:02 |

    Duyarlı vatandaşa bilet

    Selçuk Belediyesi, çevreye duyarlı vatandaşlar ve hayvan severlere online konser bileti hediye etti.

    Duyarlı vatandaşa bilet

    En çok atık toplayan, en çok hayvan sahiplenen ve en çok mama bağışlayan duyarlı vatandaşlar arasından seçilen 120 kişiye online konser biletleri Selçuk Belediyesi çalışanları tarafından teslim edildi. Kentliler, Bariton Güvenç Dağüstün ve Piyanist Burçin Büke’nin ‘Şair Şarkıları’ konserine katıldı. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, hem sanatı ve sanatçıyı desteklediklerini hem de duyarlı vatandaşları sevindirdiklerini söyledi.

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