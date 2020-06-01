EBSO, talepleri Varank’a iletti

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) meclis toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a iş dünyasının taleplerini ileten EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, ilk olarak Kovid-19’un meslek hastalığı sayılması konusunu gündeme getirdi. Konuyla ilgili Çalışma Bakanlığı ile görüşme yaptıklarını belirten Varank, “Uygulamanın meclisten kanun şeklinde geçmesinin dezavantajlı olabilir. Kanunun iptal edilmesi durumunda risk oluşabilir. Durum yeterli değilse güvenceyi sağlayacak şekilde mevzuat çalışmaları yapılabilir. Bunu değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Teşvik sistemi gelmeli

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sözlerini hatırlatıp yerli üretime de destek isteyen Yorgancılar, “Ülkemizdeki üretim çeşitliliği çok fazla. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasından dolayı orada pazar elde edebilmemiz, Avrupa’da üretici konumunda yükselmemiz için ihracat destek seferberliği ve teşvik sistemi uygulanması gerekiyor. Kısa çalışma ödeneği süresinin 3 ay daha uzatılması da tüm sanayicilerin ortak dileği” dedi.