Efeler ekibi zeybek oynayıp kutladı

Belediye hoparlörleri aracılığıyla kentin dört bir yanında şarkı ve marşlar çalındı. Belediye Halk Oyunları ekibi de kentin çeşitli noktalarında zeybek gösterisi gerçekleştirdi. Balkon ve pencerelere çıkan çok sayıda vatandaş, alkışlarla zeybek oynayan ekibe eşlik etti.