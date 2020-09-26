Ege derbisinde kılıçlar çekildi

TFF 1. Lig’de sezonun ilk haftası Tuzlaspor’la golsüz berabere kalıp geçtiğimiz hafta ise Bandırmaspor’a deplasmanda 1-0 yenilen, aylardır mali ve idari krizleri aşamayan Akhisarspor, bugün evinde Balıkesirspor’la karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Caner Ak yönetecek. Akigo’da kırmızı kart cezalısı Musa Nizam forma giymeyecek. Karşılaşma koronavirüs pandemisi nedeniyle liglerde sezonun ilk yarısındaki diğer tüm maçlarda olacağı gibi seyircisiz oynanacak.



Telafi arayacaklar



Sezon başında 11 futbolcunun ayrıldığı transfer yasaklısı Akhisarspor’da geçen haftaki Bandırma deplasmanında futbolcular aylardır paralarını alamadıkları gerekçesiyle başlama düdüğü sonrası 30 saniye boyunca topa dokunmayıp yönetimi protesto etmişti. Başkan Fatih Karabulut ve Asbaşkan Ali Kuloğlu’nun istifa ettiği kulüpte başkanlığa Evren Özbey getirilip olağanüstü kongre tarihi 8 Ekim olarak belirlenmişti. Öte yandan sezona 3-1’lik Giresunspor galibiyetiyle hızlı başlayan Balıkesirspor ise geçtiğimiz haftaki mağlubiyetin telafisi için sahaya çıkacak.