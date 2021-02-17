Ege kara teslim

Soma’da ilçe merkezinden Dualar ve Sarıkaya mahallelerine giden yollar ile Balıkesir Savaştepe yolu, bir süre ulaşıma kapandı. Alaşehir’de, belediye ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda küreme ve tuzmalama çalışması yaptı. Balıkesir’de yolu kardan kapanan kırsal mahallede felç geçiren hasta ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı. Ayrıca Balıkesir Valiliği, etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitimin yapılamayacağını duyurdu, “Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personel 1 gün süreyle idari izinli sayılacak” açıklamasında bulundu.



Belediyeler seferber



Burhaniye’de de Avunduk Mahallesi’nde diyaliz hastasının hastaneye ulaştırılması için ekipler seferber oldu. Yol açma ve tuzlama çalışması yürütüldü, hastanın diyalize girmesini sağladı. Karesi Belediyesi de, teyakkuza geçti; merkezde ve kırsalda çalışma başlattı. Ulaşıma kapalı yol kalmadı. Bergama Belediyesi ise, kar ve buzla mücadelesini 7/24 sürdürdü.