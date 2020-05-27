EGE’DE TURİZM ATAĞI

Dört günlük sokağa çıkma yasağında vatandaş, sahil beldelerine akın etti. Belediyeler, yaklaşan turizm sezonu için çalışmalarını hızlandırdı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde sahada yapılan çalışmaları inceledi. Ramazan ve Kovid-19 süreci boyunca Balıkesir’in 290 kilometrelik sahil şeridinde hızlı ve yoğun bir şekilde çalışan ekiplerin, Edremit’te gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir’in hemen hemen her noktasında çalıştıklarını ifade etti.

‘12 aya yayılacak’

Başkan Yılmaz, “Denizi kirleten faktörleri, inşa ettiğimiz veya kapasitelerini artırdığımız arıtma tesisleriyle ortadan kaldırıyoruz, kaliteli ve sağlıklı içme suyu sağlıyoruz. Havran, Burhaniye, Edremit ve Gömeç’in birçok noktasında çalışıyoruz. Bunların hepsini belediyemizin imkanlarıyla, bir plan çerçevesinde, bütçemiz imkanları dahilinde hızlı bir şekilde yapıyoruz. 12 ay turizmin yapılabileceği bir şehir için altyapıyı hazırlıyoruz. Dağımız var, kaplıcamız var, sahilimiz var, kumumuz var, doğamız var ama 45 güne sığdırılan bir turizm anlayışımız var. Biz, bunu 12 aya yaymaya çalışıyoruz” dedi.

5 Mavi Bayrak daha

Kentin diğer turizm merkezlerinden Ayvalık’ta da 5 plaja daha Mavi Bayrak verildi. Erdek’te 5, Gömeç’te 3, Edremit’te 7 ve Burhaniye’de 5 plaja Mavi Bayrak verilirken, Ayvalık en çok Mavi Bayrak alan ilçe oldu. Ayvalık’ın kuzeyinde Engürü Tatil Siteleri Batı ve Palmiye plajları, Belediye Duba Plajı, Paşa Limanı Tesisleri, Belediye Kapri Plajı, Cunda Adası’nda; Ortunç Otel, Badavut Plajı, Küçükköy Mahallesinde Grand Temizel Otel, Murat Reis, Sea Resort Beach Hotel ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Oteller önü Sarımsaklı Halk Plajı Mavi Bayrak alan noktalar oldu.