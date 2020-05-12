12.05.2020 - 07:00 |
‘EgeDers Canlı’ mobil uygulaması
Ege Üniversitesi, uzaktan eğitimde çalışmalarına bir yenisi daha ekledi, öğrencilere kolaylık sağlayacak Android ve IOS platformlarına uyumlu ‘EgeDers Canlı’ mobil uygulamasını kullanıma sundu.
Ege Üniversitesi, uzaktan eğitimde çalışmalarına bir yenisi daha ekledi, öğrencilere kolaylık sağlayacak Android ve IOS platformlarına uyumlu ‘EgeDers Canlı’ mobil uygulamasını kullanıma sundu. Uygulamanın öğrencilere önemli katkı sağlayacağını söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Öğrencilerimize sunulan eğitim materyallerinin yanı sıra öğretim elemanlarımızın da asenkron eğitimlerden yararlanması sağlanıyor” dedi.
Silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralıDiyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, aralarında kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Corona virüsten sıkıldı, salatalık ve havuçtan piyano yaptıEskişehir'de corona virüs sürecinde yaşından dolayı sokağa çıkamayan 7 yaşındaki Ege Yılmaz, bilgisayar programı ve çeşitli teknolojik aletler kullanarak, tuşları havuç ve salatalıklardan oluşan piyano düzeneği tasarladı.