‘EgeDers Canlı’ mobil uygulaması

Ege Üniversitesi, uzaktan eğitimde çalışmalarına bir yenisi daha ekledi, öğrencilere kolaylık sağlayacak Android ve IOS platformlarına uyumlu ‘EgeDers Canlı’ mobil uygulamasını kullanıma sundu. Uygulamanın öğrencilere önemli katkı sağlayacağını söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Öğrencilerimize sunulan eğitim materyallerinin yanı sıra öğretim elemanlarımızın da asenkron eğitimlerden yararlanması sağlanıyor” dedi.