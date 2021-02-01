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    01.02.2021 - 00:01 |

    Ege’yi su aldı

    Ege’yi su aldı

    EGE’DE sağanak yağış etkili oldu. Cadde ve sokaklar suyla doldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. İzmir’de doluyla karışık sağanak yağışta cadde, sokaklar ve meydanlar suyla doldu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiğinde yoğunluk yaşanmadı, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddelerde devriye görevinde bulundu. Kordonboyu kıyılarında dalgalar karaya ulaştı. Muğla’da sağanak nedeniyle Menteşe’deki Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı. Çanakkale Bayramiç’te ise sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Terzi Tepe Sokak ve Kızılyar Caddesi civarında su baskını yaşandı. Hayvan barınağı sular altında kaldı. Bayramiç Belediyesi, “Vatandaşlarımızın zararı hasar tespitinin ardından karşılanacak” açıklamasında bulundu. -DHA-AA

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