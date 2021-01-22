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    HaberlerEge Haberleri EGİAD 30 yaşında
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    22.01.2021 - 07:00 |

    EGİAD 30 yaşında

    Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), deneyim ve misyonunu aktardığı, fahri üyelerle aktif üyeleri bir araya getirdiği ve en önemli faaliyetleri arasında yer alan ‘Biz Bize’ etkinliğinde 30. yılını kutladı.

    EGİAD 30 yaşında

    Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), deneyim ve misyonunu aktardığı, fahri üyelerle aktif üyeleri bir araya getirdiği ve en önemli faaliyetleri arasında yer alan ‘Biz Bize’ etkinliğinde 30. yılını kutladı. Online gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Bölgemizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, sanayici ve iş insanlarının sorunlarına sahip çıkmak, sivil toplumun kurumsallaşması ve girişimciliğin yaygınlaşması için çalışmak en önemli hedeflerimiz arasında yer aldı. 30 yılda, İzmir’in kalkınmasına dönük çok sayıda inisiyatif geliştirip öncülük ettik. Bundan sonra da kuruluş ilkelerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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