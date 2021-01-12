EGİAD Melekleri’nden 1.2 milyon lira yatırım

Diamond Challenge, TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!(BGİV) Ege Programı ve EGİAD Gençlik Komisyonu ile taze fikrilere hayat bulma şansı sunan EGİAD Melekleri, genç girişimcilere rehberlik ediyor. Pandemiye birkaç ay içinde adapte olup çalışmalarını online olarak sürdürdüklerini belirten EGİAD Melekleri’nin İcra Kurulu Başkanı Frederic Pagy, “Başlangıçta bizlerin de çekincesi vardı. Yatırımcı, girişimci ile bir araya gelip karakter olarak da incelemek ister. Online etkinliklerimizde toplam 25 girişimci ağırladık ve yaklaşık 1.2 milyon lira değerinde 6 yatırım gerçekleştirdik” dedi. Pagy, 2021 de hem yüz yüze hem de çevrimiçi görüşmelerle hibrid bir model uygulayacaklarını belirtti.

EGİAD Melekleri olarak geçtiğimiz yıl Webrazzi tarafından “Yılın Melek Yatırım Ağı” olmaya aday gösterildiniz. Sizce size bu başarıyı getiren nedir?

EGİAD Melekleri 2015 Ekim’de kurulmuş bir melek yatırım ağıdır. Portföyümüzün gelişmesi ve ekosistem içerisinde bilinirliğimizin artması belli bir zaman aldı. Ekosistem içerisindeki etkinliklerde yer almamız, çeşitli etkinliklere sponsorluklar gerçekleştirmemiz, tanınırlığımızı artırdı. Ek olarak, yatırım gerçekleştirilen girişim adedi ve yatırım tutarı da bu anlamda önem taşıyor. Yatırım yaptığımız girişimlerin ekosistem medyasında yer bulması da EGİAD meleklerinin marka imajına destek olmaktadır. Beşinci yılını dolduran aktif bir melek yatırım ağı olarak çalışmalarımıza da aynı hassasiyet ve önem ile yaklaşıyoruz.

Gençleri girişimcilik konusunda cesaretlendirmek ve desteklemek için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

Gençleri girişimcilik konusunda cesaretlendirmek, desteklemek ve melek yatırımcılık kavramını aktarmak üzere birçok panel, seminer ve zirvede konuşmacı ve katılımcı şeklinde yer alıyoruz. Burada iletişimi ve organizasyonu çoğunlukla üniversitelerde bulunan teknoparklar, kuluçka merkezleri veya hızlandırıcı programlar ile gerçekleştiriyoruz. Ayrıca iki farklı organizasyonun yerel partneriyiz. Bir tanesi, üniversite öğrencisi genç girişimci adaylarının gerekli mekanizmalar ile desteklendikleri takdirde, Türkiye’nin büyümesi ve kalkınmasında kilit bir rol oynayacakları inancından yola çıkan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!

TÜSİAD, 2011 yılından beri Bu Gençlikte İŞ Var! iş fikri yarışmasını düzenliyor. 2018-19 dönemi itibariyle ise Bu Gençlikte İŞ Var!’ın genç girişimcilere destek sağlayan bir girişimcilik programı olarak kurgulanmasına karar verilerek TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!(BGİV) Ege Programı ortaya çıktı. BGİV Ege Programı sürecinde üniversiteli girişimciler başvuru gerçekleştiriyor. Ön değerlendirme sonucunda seçilen girişimciler için eğitim kampı düzenleniyor. Eğitim kampı sonucunda girişimciler, 6 iş insanına(rehberler) sunum yaptıktan sonra içlerinden 6 tanesi seçiliyor. Seçilen 6 ekip, final etkinliğine kadar eşleştiği rehberi ile çalışıyor. Final gününde ise jüri karşısında sahnede yer alan ekipler arasında dereceye girenler çeşitli ödüller kazanıyor. EGİAD Melekleri bu programın EGE organizasyonunu 3 yıldır yürütmekte, dereceye giren ekiplere süresiz mentorluk ve ticarileşme desteği sunmakta.

Diğer organizasyon ise; dünyanın lise öğrencileri için en üst düzey girişimcilik yarışması olan Diamond Challenge, Delaware Üniversitesi’ne bağlı girişimcilik etkinliği için bir temel taşı olan Horn Entrepreneurship aracılığıyla yaratıldı. Dünyanın dört bir yanındaki lise öğrencilerine girişimciliği ilk elden deneyimleme imkânı sunan bu program Türkiye’de ikinci kez Ege Genç İş İnsanları Derneği yerel partnerliğinde gerçekleşmektedir. Program kapsamında lise öğrencileri girişimci ekipler oluşturup, online başvuru yapıyor. Seçilen 10 ekip, “Virtual Pitch Event organized by EGİAD” (Çevrimiçi Sunum Günü) organizasyonunda sunum gerçekleştirme fırsatı yakalıyor. Türkiye finalinde birinci gelen ekip ise ABD’de Virtual Diamond Challenge Summit etkinliğinde global sahnede ödül için yarışıyor. EGIAD bu programı Türkiye’ye getiren ve sürdürülmesini sağlayan kuruluştur.

Bu iki programın da ortak özellikleri genç girişimciler ile çalışmasıdır. EGIAD, bu iki program sayesinde lise ve üniversite çağındaki gençler ile çok yakından bir bağ kurma fırsatını bularak genç girişimcileri desteklemeye devam etmektedir.

Ek olarak, İzmir ve çevresindeki üniversite öğrencilerinden oluşan Haziran 2017’de kurulan EGİAD Gençlik Komisyonu var. Komisyon ile birlikte gençlerin fikirleri doğrultusunda çeşitli projelerin hayata geçirilmesi, gençlerin iş dünyası ile yakın teması ve EGİAD’ın gençlik projeleri kapsamında planladığı faaliyetlere gençlerin desteğinin sağlanması hedefleniyor. Bu hedeflerle; gençlik, sosyal sorumluluk, girişimcilik, sosyal girişimcilik, göç ve kentsel yaşama uyum, üniversite- sanayi işbirliği ve daha birçok alanda çalışmalar hayata geçiyor.

2020’de birçok kuluçka merkezi çalışmalarını durdurdu, birçok girişimcilik etkinliği iptal oldu ya da online gerçekleşti. Siz 2020’yi girişimcilik açısından nasıl değerlendirirsiniz?

2020 yılının ikinci çeyreği başlarında ülkemizde de etkisini hissettiğimiz koronavirüs, diğer birçok sektörde olduğu gibi girişimcilik ve yatırımcılık alanında da etkileyici bir role sahip oldu. Üçüncü çeyreğe kadar geçen sürede birçok etkinlik ve organizasyon iptal edildi. Online yapılabilenler değişim sürecine geçti. Girişimcilik alanında başlangıçta bir duraklama, yeniden planlama ve adapte süreci yaşandı. Özellikle sağlık, oyun, akıllı tarım, finans, sigorta, uzaktan çalışma, eğitim, hijyen teknolojileri başta olmak üzere, bu alanlara yoğunlaşan girişimler hayatta kaldı ve ivme kazandı. Bunun yanı sıra yoga, pilates, uzaktan spor, meditasyon üzerine uygulamalara da ilgi arttı. Yatırımcılar ise öncelikle mevcut yatırımların devamına ve nakit akış yönetimine eğildi. Melek yatırım ağı olarak, girişimci yatırımcı buluşması etkinliklerimize bu süreçte ara vermeden online olarak devam ettik. Yatırımcılarımızın ilgisi daha önce bahsetmiş olduğum alanlara yöneldi.

Genel olarak toparlamak gerekirse 2-3 aylık adapte olma sürecinden sonra, yeni normal ile girişimcilik ve yatırımcılık alanlarında faaliyetler devam etti. Tabi burada yatırımcı olarak girişimleri değerlendirirken, kriterlerimiz arasında salgın gibi yeni bir dış etken dahil oldu.

2021’de hibrid model

Önceki yıllar kadar start- up çıktı mı bu yıl?

Tüm sene boyunca girişimci başvurusu almaya ve değerlendirmeye devam ettik. Pandeminin ilk zirve yaptığı dönem haricinde aktif olarak girişimciler ile temasımız aynı hızla devam etti. Geçtiğimiz seneye kıyasla büyük bir fark oldu diyemeyiz. Bu zirve zamanında ise birçok girişim iş fikrinde, modelinde veya üründe pivot gerçekleştirdi, yeni normalde müşterilerinin/kullanıcıların ihtiyaçlarına yeniden adapte oldular. Bu aşamada risk, nakit akışı ve kriz yönetimi gerçekleştirebilen girişimci ekipler süreçlerinde ilerlemeye devam etti. Melek yatırım ağı olarak bu sene altı girişimci yatırımcı buluşması (pitching) düzenledik. Etkinliklerimizde toplam 25 girişimci ağırladık ve yaklaşık 1.2 milyon lira değerinde 6 yatırım gerçekleştirdik.

2021’de ekosistemi normalleştirmek için neler planlıyorsunuz?

Yeni normal düzende eski çalışma biçimimize kısa sürede döneceğimizi düşünmüyorum. Networking, buluşma ve benzeri etkinliklerin yılın ikinci yarısında yüz yüze düzenlenme ihtimali olabilir. Fakat panel, söyleşi, webinar gibi birçok etkinlik online olarak gerçekleştirilmeye devam edecektir. Kendi organizasyonlarımızda da gördüğümüz online etkinliklerde katılımın daha yüksek olduğudur. Başlangıçta bizlerin de çekincesi vardı. Özellikle de yatırım kararı verme açısından. Yatırımcı, girişimci ile bir araya gelerek, kişi/karakter olarak da incelemek ister. Ancak gelinen noktada bunu maalesef her zaman yapamadık. Bu süreçte online olarak da yatırımın gerçekleşebileceğini deneyimledik. 2021 yılında hibrid bir modelleme ile devam edeceğiz.