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    HaberlerEge Haberleri Eğitimciler, Midilli’yi kabri başında andı
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    13.05.2020 - 07:00 |

    Eğitimciler, Midilli’yi kabri başında andı

    Foça’da çoğu okul olmak üzere kazandırdığı eserlerle bilinen hayırsever Reha Midilli ölümünün 8. yıldönümünde anıldı.

    Eğitimciler, Midilli’yi kabri başında andı

    Foça’da çoğu okul olmak üzere kazandırdığı eserlerle bilinen hayırsever Reha Midilli ölümünün 8. yıldönümünde anıldı. Foça’nın eski belediye başkanlarından olan Midilli’yi anma töreni koronavirüs önlemleri altında kabri başında yapıldı. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Reha Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Çelebi, dernek temsilcileri ve ilçedeki okul müdürleri katıldı.

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