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    05.02.2021 - 07:00 |

    Eğitime 68 tablet

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Muğla Ticaret Borsası’nca uzaktan eğitim kampanyasına destek olmak için temin edilen 68 tablet, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’ye teslim edildi.

    Eğitime 68 tablet

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Muğla Ticaret Borsası’nca uzaktan eğitim kampanyasına destek olmak için temin edilen 68 tablet, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’ye teslim edildi. Her evi okul yaparak süreci yönetmeye çalıştıklarını belirten Töre, “Tabletler bizim için çok önemli. Mutlu çocuk, güçlü Türkiye’dir. Bu sloganla hareket ediyoruz. Tabletlerin en doğru adreslere ulaşmasını sağlıyoruz. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum” dedi. Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk ise “Üretim ve bilgi çağındayız. Her zaman ihtiyaç sahibi öğrencilere desteğimiz sürecek” diye konuştu.
    Sınırsız Eğitim Projesi kapsamında teslim alınan toplam 5 bin tabletin öğrencilere dağıtıldığı öğrenildi.

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