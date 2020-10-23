Eğridere’yi unutmayın

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, iki yıl önce meydana gelen heyelan nedeniyle büyük hasar gören ve afet bölgesi ilan edilen İzmir Bornova’daki Eğridere Mahallesi’ndeki mağduriyeti gündeme getirdi. Vatandaşlarla bir araya gelen Sertel, “19 ay geçmesine rağmen evlerinden çıkarılan mahalle sakinleri için yeni ev yapılmadı, bir süre verilen kira yardımları da kesildi. Yıkıntıların içinde konteynerlerde yaşamak zorunda kalan mahalle sakinleri hem isyan ediyor, hem de verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyor” dedi.

Mağdur vatandaşlar ise yıkılan ev ve ahırlarının ücretsiz yapılmasını beklerken 150-200 bin lira civarı bir para istendiğini, jandarmanın da her hafta alandan çıkmaları için baskı yaptığını iddia etti.