Eksiklere karşın hedef galibiyet

Yeşil siyahlılarda, Sivasspor maçında sakatlanan Marvin Bakalorz ve Mustafa Yumlu’yla birlikte sakat futbolcu sayısı 6’ya yükseldi. İki futbolcunun durumları maç saatinde netleşecek. Tedavileri süren Sakıb Aytaç, Özgür Çek, Fede Varela ve Neven Subotic’in Kayserispor önünde forma giyemeyeceği açıklandı. Kaleci Cenk, iyileşip takıma döndü. Kart cezalısı Murawski de yok.