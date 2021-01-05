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    05.01.2021 - 00:01 |

    Eksiklere karşın hedef galibiyet

    SÜPER Lig’de son olarak Sivasspor’la 2-2 berabere kalan Denizlispor’da yarın iç sahada oynanacak Kayserispor maçı öncesi eksiklerin fazlalığı can sıktı.

    Eksiklere karşın hedef galibiyet

    Yeşil siyahlılarda, Sivasspor maçında sakatlanan Marvin Bakalorz ve Mustafa Yumlu’yla birlikte sakat futbolcu sayısı 6’ya yükseldi. İki futbolcunun durumları maç saatinde netleşecek. Tedavileri süren Sakıb Aytaç, Özgür Çek, Fede Varela ve Neven Subotic’in Kayserispor önünde forma giyemeyeceği açıklandı. Kaleci Cenk, iyileşip takıma döndü. Kart cezalısı Murawski de yok.

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