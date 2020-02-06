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    HaberlerEge Haberleri En düşük maaş 2 bin 580 lira...
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    06.02.2020 - 00:43 |

    En düşük maaş 2 bin 580 lira...

    Turgutlu Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Çetin Akın’ın yönetiminde gerçekleştirildi.

    En düşük maaş 2 bin 580 lira...

    Meclis toplantısında, 9 gündem ve ek bir madde görüşüldü. Başkan Akın kadrolu işçilere yapılan bir sözleşmenin benzerinin taşeron işçiler içinde yapılıp yapılamayacağı sorusuna cevap verdi, yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı. Başkan Akın, en düşük işçi maaşının 2 bin 580 lira olacağını söyledi, “Kimse 1 lira eksik, kimse 1 lira fazla almayacak. Eşit işe eşit ücret ödeyeceğim. Kimseye haksızlık yapmayacağım” dedi.

    Akın ayrıca, toplantıda kadın cinayetleri konusuna da değindi, “Kadına yönelik şiddeti çözmek için önce ülkemizde kadına bakışın değişmesi gerekmektedir” diye konuştu. Mecliste, Azerbaycan’ın kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade isminin Turgutlu’da bir parka verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

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