Eski güzel günleri çok özledik!





Akhisar’ın ilk yarı performansını nasıl buldunuz?

Neleri iyi yaptı, hangi noktada başarısız oldu?

Hangi bölgelere takviye yapılması gerekiyor?

Bülent Buda: Baştan vurgulamalıyım. Görüntü çok tatsız. Tüm ülkeye örnek gösterdiğimiz kulübün geldiği aşama içimizi acıtıyor. Ligin dibine demir attı. Takımdan giden gidene. Tüm ülkeye örnek gösterdiğimiz finansal yapı çöktü. Darboğaz büyük boyutlarda. Moralsiz, yarı istekli, günü kurtarma çabasında bir takım izledik ilk yarıda. Bu aşamada takıma altyapıdan genç adamlar katıldı. Onlar da içine katıldıkları o olumsuz ortamdan olacak, gözle görünür bir aşama yapamadılar. Başta Lukac, Kadir gibi deneyimliler örnek olmak için yoğun çaba gösteriyorlar. Ama ne var ki yetmiyor, yetemiyorlar.

Fatih Tanfer: Akhisar’ın birinci yarıdaki performansı tek kelime ile üzüntü verici. 13 puanı 8 haftadır geçemedi. Son haftalarda daha iyi oynadı. Etkili hücumlar yaptılar. Ama sonrasında tüm önemli oyuncuları kulüpten ayrıldı ve erteleme maçında pazartesi akşamı kendi sahasında Adanaspor karşısına tamamen gençlerle çıktı. 75 dakika elinden geleni yaptı. Kornerden gelen topta Hakan Çinemre’nin kafasıyla maçı 1-0 mağlup bitirdi. Bu maçta Akhisarlı gençlerin yaptığı mücadeleye hayran kaldım. Ama sonucunda her Akhisarlı gibi ben de üzüldüm. Diğer bir gerçek de 13 puanla 16. sırada ve tehlike bölgesinin tam içinde. Akhisarspor’un birinci yarıda iyi performans gösterdiğini söylemek mümkün değil. Adanaspor maçını izledikten sonra üzüntüm ve moral bozukluğum en üste çıktı. Çok ciddi tedbirler almadığı zaman maalesef yıllarca başarılarını alkışladığımız Akhisarspor’un hiç de hak etmediği üzücü günler yaşamasını kimse kabul edemez. Oyuncuların önemli bir bölümüyle yollar ayrıldı. Tehlike bölgesinden çıkmak için güçlü oyuncuların şart olduğuna inanıyorum. Birinci yarıda en büyük problem, bitirici, hava toplarında etkili santrfor eksikliğiydi. Ayrıca çabukluk özellikleri üst düzey olan kanat oyuncuları, orta alana ve defansa da takviyeler gerekiyor. Bu takviyeler olmadığı takdirde Adanaspor maçında da gördük ki sadece iyi niyet yetmiyor. Başarı biraz da yetenekli oyuncularla geliyor.

Mehmet Demirtaş: Beni en çok üzen Akhisarspor’un yaşadıklarıydı. Gerçekten çok zorlu bir aşamadalar. Cem Kavçak sonrası Mesut Dilsöz ile anlaşan Akhisarspor, Bjarnason, Rotman, Hadzic, Vrsajevic gibi yabancılarını takımda tutamazken çok ciddi bir katkı yapamadı. Üst üste yaşanan mağlubiyetler de takımı negatif yönde etkiledi. Yapılması gereken pek çok iş var. Yasağın kalkması gündemde. Eğer ki bu engel de aşılırsa, her bölgeye oyuncu şart. Çünkü kenara baktığımızda oyunun seyrini değiştirebilecek özel oyuncu sorunu var. Tabi mali şartlar göz önüne alınmalı. Onlar için çok daha çetin bir süreç olacak.

Akigo’da gidenler KAPIŞILDI

Akhisarspor’da takımın kötü performansına rağmen devre arasında kadrodan ayrılan isimlerin 5’i hemen kulüp buldu. Bjarnason Yunanistan Ligi’nden FC Lamia’ya, Vrsajevic TFF 1. Lig’de Ümraniyespor’a, Rotman Tuzlaspor’a, Taha ise Bandırmaspor’a imza attı. Ali Kaan, 2 milyon lira bonservis bedeliyle Ankaragücü’ne satıldı.