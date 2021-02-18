Esnafa online destek

Seferihisar Belediyesi, geliştirdiği Yiyin Gari uygulamasıyla, sadece paket servisle ayakta kalmaya çalışan esnafa destek olacak. Türkiye’ye model olmayı amaçladıklarını belirten Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Online yemek sipariş mobil uygulamamız Yiyin Gari ile gıda ürünleri zatan tüm işyerlerini aynı platformda buluşturduk. Zincir sanal marketlere karşı yerel esnafın rekabet gücünün artırmayı hedefledik. Tüm vatandaşlarımızın faydalanacağı şekilde tüm alternatifleri bir araya topladık. Bunu belediye olarak biz sağlıyoruz ve bu aracılığı benzer örneklerinden farklı olarak komisyonsuz olarak yapıyoruz. Bu noktanın yaygınlaşması için çaba sarf edeceğiz. Tüm esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum ve vatandaşlarımıza ‘Yiyin gari’ diyorum” dedi.

Pilot bölgelerde başladı

Proje, pilot bölge ve müşteri kitlesiyle hizmete başladı. Gıda marketleri 1 Mart, yemek siparişi işletmeleri 15 Mart, evlere kurye ile hizmet vermek isteyen diğer işletmeler ise 1 Nisan tarihinde sisteme dahil edilecek.

Hemen indirin

Yiyin Gari uygulaması AppStore ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebilecek. Uygulamayı indirdikten sonra GSM numarası ve diğer gerekli kayıt bilgileri girildikten sonra sipariş verilebiliyor.