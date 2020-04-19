Ev işlerinde size yardımcı olsun

Medical Park İzmir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Haluk Aksu, okullarına ara verilen ve havaların da ısınmasıyla dışarıya çıkmak isteyen çocuklara ailelerinin nasıl davranması gerektiğine ilişkin bilgi verdi. Salgın nedeniyle çocuklar üzerinde oluşan kaygı ve stresin üstesinden gelebilmek için ilk yapılması gerekenin bilgilendirme olduğunu belirten Aksu, “Süreçle ilgili sorular doğru süreçte ve çocuğun yaşına uygun bir şekilde cevaplanmalıdır. Çocuklar daha çok kendileri ve sevdikleri ile ilgilidir. Bu yüzden hastalıkla ve sevdiklerinin durumu ile ilgili de bilgi verilmelidir” dedi.

Toleranslı olun

Hastalık riskinin ortadan kalktıktan sonra hayatın tekrar normale döneceğinin çocuklara söylenmesi gerektiğini kaydeden Aksu, “Çocuklar televizyon veya sosyal medyadaki abartılı veya korkutucu haber ve yorumlara maruz kalmaktan korunmalıdır. Evde olmanın diğer insanlara faydalı olacağını çocuk bilmelidir. Çocukların sınıf arkadaşlarıyla, mümkünse öğretmenleriyle iletişim kurmaları, dijital olanaklar kullanılarak görüntülü konuşmalar yapmaları sağlanmalı ve desteklenmelidir” diye konuştu.

Ailelerin çocukların yaşına uygun fiziksel aktivite planlanması, sağlıklı beslenme, uyku düzeni ve egzersiz için rutinleri oluşturması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Aksu, “Çocukların ev işlerine katılımında yaşına uygun görevler verilerek çocukta özgüven ve yeterlilik hislerinin arttırılması hedeflenmelidir. Boş zamanlarda oyunlar, sinema gibi eğlenceli aktivitelerin planlanması, ev içinde olumlu bir duygulanımın sürdürülmesi ve en önemlisi de anne babanın bu süreçte kararlı, sabırlı ve toleranslı tutumları ile model olmaları gerekmektedir” dedi.