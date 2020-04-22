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    HaberlerEge Haberleri ‘Evde üret’
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    22.04.2020 - 07:00 |

    ‘Evde üret’

    Gıda güvenliğinin yanı sıra, tarımsal üretimi de kent geneline yaymak için çalışan Buca Belediyesi, salgın günlerinde Balkon Tarımı Projesi’ni hayata geçirdi.

    ‘Evde üret’

    Gıda güvenliğinin yanı sıra, tarımsal üretimi de kent geneline yaymak için çalışan Buca Belediyesi, salgın günlerinde Balkon Tarımı Projesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında ilk etapta 500 haneye dağıtılan 2 binin üzerinde sebze fidesi, Bucalıların balkonunda yetişecek. Projenin tarımsal verimliliği arttırırken bir yandan da hemşehrilere moral olacağını söyleyen Başkan Kılıç, “Buca koronavirüsü evde kalıp evde üreterek yenecek” dedi. Proje kapsamında, balkonu üretime elverişli olan hanelerdeki vatandaşlara domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri dağıtıldı. Vatandaşlar, mevsimine uygun olarak mutfağın temel gıda maddelerini evlerinden çıkmadan üretebilecek.
    Başkan Kılıç, “Balkon Tarımı Projesi’ni pilot olarak başlattık” dedi.

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