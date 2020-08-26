Farklı ülkelerden gençlerin Çiğli buluşması

Çiğli Belediyesi, dünyanın en büyük gençlik organizasyonu olan AIESEC ile online buluşma düzenledi. AIESEC’li üniversite öğrencileri ve mezunlar, Başkan Utku Gümrükçü ile zoom üzerinden toplantı yaptı. Online görüşmeye Romanya, Rusya, Ukrayna, Mısır, Brezilya, Polonya, Portekiz ve Azerbaycan gibi dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan gençler katıldı. Çiğli’deki gençlerin ile dünyanın farklı ülkelerindeki yaşıtlarıyla buluşma fırsatı yakaladığını Gümrükçü, “AIESEC programları ile yurtdışındaki projelere nasıl katılım sağlanabileceğinin detayları görüşüldü. Salgın öncesi har ay farklı ülkelerden 30’a yakın öğrenciyi misafir ediyorduk. Gençlerimizin uluslar arası platformlarda bulunup ufuklarını açmalarını önemsiyoruz” dedi.