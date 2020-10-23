Fen İşleri ekipleri üç noktada çalışıyor...

Turgutlu’yu etkisi altına alan sağanak ve dolu yağışından en fazla etkilenen yerlerden biri olan Çampınar Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, arazi yollarını düzeltti. Ergenekon Mahallesi’nde de ekipler, Karadut Sokak’ın Kazım Aksoy ile Nuribey Sokak kesişimlerinde dere yatağı oluşturulması ve yol geçişleri işlemlerini sürdürüyor. Avşar Ortaokulu’nda ise bakım ve tamirat çalışmaları yürütülüyor.