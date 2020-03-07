Festivale koronavirüs etkisi

Bu yıl 14.’sü düzenlenen “Uluslararası Kukla Günleri” başladı. 19 ülkeden 43 toplulukla başlayan etkinliğe, yeni tip koronavirüs nedeniyle, İtalya, İran, Çin ve Avusturya ekipleri katılamadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, ilçe belediyeleri, büyükelçilikler, kültür merkezleri ve üniversitelerin desteğiyle düzenlenen festival, Sabancı Kültür Sarayı’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 23 ülkeden 50 grubun katılması planlanan etkinlik, İtalya, İran, Çin ve Avusturya ekiplerinin Kovid-19 yüzünden katılamaması sonucu 19 ülke ve 43 toplulukla başladı.

İzmir Uluslararası Kukla Günleri Direktörü, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Selçuk Dinçer, etkinliğin koronavirüs nedeniyle eksiklerle başladığını söyledi. Avrupa’da da birçok etkinliğin iptal edildiğini belirten Dinçer, “Koronavirüs, sağlık olayı olmaktan çıktı. Birkaç grubumuzu iptal ettirmek zorunda kaldık” dedi.

‘Sınıf Sınıf’

Selçuk Dinçer, etkinliğin 19 ülkeden 43 toplulukla gerçekleştirileceğini, 5 sergi açmayı hedeflediklerini, ancak Çinli grubun katılamaması nedeniyle 4 sergi açtıklarını bildirdi. Destek veren tüm kurum ve firmalara plaket sunulan etkinlik, Almanya’dan Theater Strahl’ın “Sınıf Sınıf” adlı gösterisiyle başladı.