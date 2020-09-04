Filede İzmir’in yüzü güldü

Lig öncesi olumlu sinyaller veren Altekma’da Başkan Melih Sebastien Durmuş, “Sahada yüreğini ortaya koyan, son topa kadar mücadele eden iyi bir takım görüntüsü çizdik. Bunun sonunda hak ettiğimiz bir sonuç alarak çeyrek finale yükseldik. Bizimle yola çıkan herkesi kutluyorum” diye konuştu.