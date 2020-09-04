04.09.2020 - 00:00 |
Filede İzmir’in yüzü güldü
Voleybol Efeler Ligi’ndeki İzmir temsilcileri Arkasspor ve TFL Altekma, sezon öncesi düzenlenen AXA Sigorta Kupa Voley’de tur atlayarak isimlerini son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.
Lig öncesi olumlu sinyaller veren Altekma’da Başkan Melih Sebastien Durmuş, “Sahada yüreğini ortaya koyan, son topa kadar mücadele eden iyi bir takım görüntüsü çizdik. Bunun sonunda hak ettiğimiz bir sonuç alarak çeyrek finale yükseldik. Bizimle yola çıkan herkesi kutluyorum” diye konuştu.