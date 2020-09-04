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    HaberlerEge Haberleri Filede İzmir’in yüzü güldü
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    04.09.2020 - 00:00 |

    Filede İzmir’in yüzü güldü

    Voleybol Efeler Ligi’ndeki İzmir temsilcileri Arkasspor ve TFL Altekma, sezon öncesi düzenlenen AXA Sigorta Kupa Voley’de tur atlayarak isimlerini son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

    Filede İzmir’in yüzü güldü

    Lig öncesi olumlu sinyaller veren Altekma’da Başkan Melih Sebastien Durmuş, “Sahada yüreğini ortaya koyan, son topa kadar mücadele eden iyi bir takım görüntüsü çizdik. Bunun sonunda hak ettiğimiz bir sonuç alarak çeyrek finale yükseldik. Bizimle yola çıkan herkesi kutluyorum” diye konuştu.

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