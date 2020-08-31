Filede İzmirliler kupa için terleyecek

Voleybol Efeler Ligi’nde yeni sezon öncesi İzmir temsilcileri Arkasspor ve TFL Altekma, AXA Sigorta Kupa Voley mücadelelerine çıkacak. Arkas, Bursa’nın ev sahipliğinde ilk maçında bugün Cengiz Göllü Spor Salonu’nda saat 16.00’da Afyon BLD. Yüntaş ile karşı karşıya gelecek. TFL Altekma ise A Grubu’nda saat 18.30’da Burhan Felek Spor Salonu’nda Fenerbahçe HDI Sigorta ile rakip olacak. Gruplarında çıkacakları 3 maç sonucu ilk 2 sırayı alan ekipler isimlerini son 8 takım arasına yazdıracak.