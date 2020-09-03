Folkart’tan Kaf Kaf’a büyük jest

TFF 3. Lig’deki Karşıyaka’ya, Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak’tan büyük destek geldi. Sancak, Karşıyaka’ya Şubat 2018’de 2 milyon 325 bin lira nakit katkı sağlayıp eski yabancı futbolculardan Shukurov, Kovalchuk ve Juninho’nun alacakları nedeniyle FIFA’dan gelen 18 puan silme cezasından kurtaran parayı kulübe hibe etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, “İzmir sporuna verdiği değer ile her zaman adından söz ettiren Folkart, FIFA’da yer alan Shukurov, Kovalchuk ve Juninho dosyalarımızın kapatılması konusunda büyük bir hassasiyet göstererek ödemelerimizin zamanında gerçekleştirilebilmesini sağlamıştı. Sayın Sancak, sağladığı bu katkıyı geçtiğimiz günlerde kulübümüze bağışlamıştır. Kulübümüze sağladığı destek ve inanç için Sancak’a bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.



‘Gönlümüz hep Karşıyaka’yla’



Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da konuyla ilgili açıklamasında kendisiyle ilgili sözleri nedeniyle Başkan Turgay Büyükkarcı’ya teşekkür ederek, “İzmir’de kazanıp bu güzel şehirde büyüyen şirketlerin bir görevi de şehrin spor, kültür ve sanat alanlarına gönüllü katkı vermek olmalı. Biz Folkart olarak bu anlayışı taşıyoruz. Bu zihniyet ile güzel Karşıyaka’mıza destek olduk. Ayrıca İzmir’imizin gözbebeği Karşıyaka Spor Kulübü’ne o durumdayken gönülden, sevgiyle katkıda bulunmak bize özel bir onur verdi. Karşıyaka’mızın ve bütün İzmir takımlarının yolu hep açık olsun. Başarı dileklerimle” açıklamasını yaptı. Sancak, o dönem halen transfer yasaklısı Karşıyaka’yı şirketleştirmek için talip olmuştu.



İç transferde fire yok



Kadrosunda daha önce sözleşmesi biten 9 futbolcunun 8’iyle yeniden anlaşan Karşıyaka, Anıl Çıracı’yı da ikna ederek fire vermedi. Yeşil kırmızılı ekibin uzun süredir pazarlık yaptığı 26 yaşındaki sağ bek, 1 yıllığına nikah tazeledi. Daha önce Mustafa Aşan, Cenk, Metin, Hakan Kuş, Arif, Harun, Mustafa Değirmenci ve Fatih’le de yeniden anlaşan Karşıyaka’da yalnız takımdan ayrılmak istediklerini açıklayan Özgür ve Görkem antrenmanlara çıkmıyor.