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    HaberlerEge Haberleri 'Gayret sizden, destek bizden'
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    07.11.2020 - 07:00 |

    'Gayret sizden, destek bizden'

    Sakarya’da düzenlenen Karate Kata Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olan Denizli takımı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti.

    'Gayret sizden, destek bizden'

    Sakarya’da düzenlenen Karate Kata Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olan Denizli takımı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, Spor Şube Müdürü Murat Aydoğmuş, Karate Antrenörü Muhammet Kaya ile 2021 yılından itibaren Denizli Büyükşehir Belediyespor forması giyecek şampiyon sporcular Damla Su Türemen, Aslı Başak Pehlivan ve Peri Koyuncu eşlik etti. Karate Antrenörü Muhammet Kaya, Damla Su Türemen’in bu yıl katıldığı bir şampiyonada dünya ikincisi olduğunu anlatarak, “Sporcularımız artık Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor yapacak, sizin sayenizde bayrağımızı göklere çekecek” dedi.
    ‘Örnek olacaksınız’
    Başkan Zolan ise sporcuları tebrik ederek, “Başarılarınızın daim olmasını arzu ediyoruz. İnşallah Büyükşehir Belediyemizin destekleri ve sizlerin de gayretleri ile karate sporumuzu daha ileriye götürmek istiyoruz. Tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

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