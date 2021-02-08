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    HaberlerEge Haberleri ‘Geçmiş olsun’ turu
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    08.02.2021 - 00:05 | | TEZCAN EKİZLER AA

    ‘Geçmiş olsun’ turu

    ‘Geçmiş olsun’ turu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de 2-3 Şubat’taki kuvvetli yağışla oluşan selde dükkânları zarar gören esnafı ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında geldiği Güzelyalı semtinde, sakinlere geçmiş olsun dileğinde bulundu, “Bir yılda yağması gereken yağmurun yüzde 20’si, 24 saatte yağınca her taraf göl oldu. Tam bir afet... Bir sorun varsa çözülecektir. Ayrıca hasar tespit çalışmaları yapılmış. Bütün esnafın zararları ve var olan sorunları çözülecek, maddi kayıpları giderilecek. Öntespitler yapıldı” dedi.

    Arabalı vapura bindi

    Vatandaşlarla anı fotoğrafı da çektiren CHP Genel Başkanı’na, bir fırında boyoz da ikram edildi. Kılıçdaroğlu, Üçkuyular Vapur İskelesi’nden Uğur Mumcu arabalı vapuruyla Karşıyaka’ya geçti.

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