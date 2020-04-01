01.04.2020 - 00:05 |
Geliri olmayana gıda yardımı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle başlattığı yardım kampanyasına bir yenisini ekledi. İhtiyaç sahiplerine çorba ve ekmek dağıtımı başladı. kampanya ile günde 2 binden fazla çorba ve ekmek dağıtılması hedefleniyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi hiç geliri olmayan 65 yaş üstündekilere gıda; 1-5 yaş arası çocuğu olup, geliri bulunmayan, sisteme kayıtlı ailelere de süt ve gıda paketi ulaştırıyor. “Biz varız” sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına destek veya gönüllü olmak isteyenler 444 40 35 numaralı telefon hattını arayarak bilgi alabiliyor.
İki otobüs hattı durdu
Öte yandan seyahat kısıtlaması kapsamında İzmir’den yurtiçi uçuşların büyük ölçüde iptal olması nedeniyle havalimanı seferi yapan otobüslerin büyük bölümü kent içine çekildi. İki hatta seferler durduruldu. 202 numaralı Alsancak Cumhuriyet Meydanı-Havalimanı otobüs seferleri ise devam edecek.
Polis, halkı 'corona virüs'e karşı oyun havasıyla uyardıZongudak'ta, corona virüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis ekibi, vatandaşlara moral vermek için oyun havası çalıp oynadı.