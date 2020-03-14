‘Gelirler de artırılmalı’

Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukların yanı sıra denge tazminatı konusu masaya yatırıldı. Yönetmelik ve kanunlarla belediyelerin görev ve sorumlulukları artarken bütçelerin yeterli ölçüde olmadığına dikkat çeken Batur, “En büyük sıkıntı bu. Başkanlıkta 21. yılımdayım. Çok kanun, yönetmelik çıktı. Her kanunla belediyelerin yetkileri arttı, ancak bütçe konusunda bir artışa gidilmedi” dedi.