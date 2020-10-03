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    HaberlerEge Haberleri Göğsümüzü kabarttılar
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    03.10.2020 - 07:00 |

    Göğsümüzü kabarttılar

    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep’te gerçekleştirilen “TEKNOFEST 2020”de Ege rüzgârı esti.

    Göğsümüzü kabarttılar

    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep’te gerçekleştirilen “TEKNOFEST 2020”de Ege rüzgârı esti. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Simplicity ekibi, “İnsanlık Yararına Teknoloji” kategorisinde Elif Ege Diken ve Alişan Aygar ikinci, EÜ Mühendislik Fakültesi öğrencisi Kemal Karaca ise “2242 Araştırma Projeleri-Gıda Tarım” alanında üçüncü oldu. Yine Mühendislik Fakültesi öğrencileri Berktuğ Üçel ve İbrahim Kaan Bilge projeleriyle Ege Üniversitesi’ni temsil etti. Dereceye giren gençleri makamında ağırlayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, başarılarından dolayı yarışma ekibini tebrik etti.
    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Bölümü öğrencilerinin tasarladığı “Sivil Toplum Kuruluşları Afet Kaynak Yönetim Sistemi STK-AKYS” projesi ise, TEKNOFEST 2020’de “Bilgi ve İletişim” kategorisinde ikinci oldu.

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