Göz kuruluğu ve alerjide damla tedavisi

Uzun süre bilgisayar kullanımının da göz kuruluğunu artıran önemli etkenler arasında yer aldığını belirten Kahraman, “Hastalara, suni gözyaşı, gözyaşı ritmini artırıcı damlalar ve gözyaşı kanallarına tıkaç koyma yöntemlerinden oluşan bir tedavi uyguluyoruz. Alerjiler için de antihistaminik ve kortizon içeren damla tedavisi mevcut” dedi.