Göztepe telafi edecek

Süper Lig’de koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan duraklamanın ardından geçen hafta evinde lider Trabzonspor’la oynadığı maçı 3-1 kaybeden Göztepe, bugün düşme hattında yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak. Yeni Malatya Stadı’nda Özgür Yankaya’nın düdük çalacağı müsabaka saat 21.00’de başlayacak. İzmir ekibinde sakat oyuncu bulunmazken, golcü Jerome cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sözleşmesini tek taraflı fesheden defans Leo Schwechlen de kafilede yer almayacak. Karşılaşma pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak. Statta görev alacak herkes maske takacak ve sosyal mesafe kuralına uyacak. Trabzonspor karşılaşmasında oynanan futbolu hayal kırıklığı olarak yorumlayan Teknik Direktör İlhan Palut, gerekli dersleri çıkardıklarını söyledi. En iyi şekilde mücadele etmeleri gerektiğini ifade eden genç teknik adam, “Yeni Malatyaspor deplasmanında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Trabzonspor karşısındaki kötü oyunumuzu unutturup iyi bir sonuçla İzmir’e dönmek istiyoruz” diye konuştu.



Egeliler perdeyi derbiyle açıyor



TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, koronavirüs salgını arasından sonra perdeyi Balıkesir’de açacak. Play Off umutlarını korumak isteyen sarı lacivertliler, bugün Ekol Hastanesi Balıkesirspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçta Kadir Sağlam düdük çalacak. Bu maç iki ekibin arasında oynayacağı 6. resmi müsabaka olacak. Daha önce oynanan 5 maçta taraflar ikişer galibiyet alırken, 1 maç beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu maçlarda İzmir ekibinin attığı 7 gole, Balıkesir ekibi 6 golle karşılık verdi. Balıkesir'de oynanan maçlarda ise ev sahibi ekip, 2 maçı da kazanarak rakibine puan vermedi. İki takım da galibiyete hasret. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan kanat oyuncusu Tayfun, forma giyemeyecek.



‘Güvenim tam’



Teknik Direktör Cenk Laleci, lige iyi bir başlangıç yapacaklarına inandığını söyledi. Genç teknik adam, “Salgın yüzünden futboldan uzak kaldık. Yeniden sahalara döneceğimiz için çok mutluyuz. Umarım iyi bir mücadele ortaya koyarız. Takıma güvenim tam” dedi.