'Güçbirliğine devam'

Karşıyaka Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ile Yaşar Üniversitesi, aralarında işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında, bir yıl boyunca Yaşar Üniversitesi adı formalarda yer alırken aynı zamanda hem sporcuların hem de öğrencilerin karşılıklı olarak yararlanacağı işbirliği ortamı yaratılması da hedefleniyor. Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen imza törenine, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı ve yöneticiler katıldı.



İşbirliğiyle ilgili görüşlerini ifade eden Başkan Büyükkarcı, “Yaşar Üniversitesi’ne katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte kadın voleybolunda, ciddi atılımlar yapıyoruz. Pozitif ayrımcılık bizim kulübümüzün genlerinde var. Amatör branşlara verdiğimiz önemle Atatürk’ün izinden gerçek anlamda giden bir kulübüz” dedi.



‘Hedef, başarılı olmak’



“Bugüne kadar olduğu gibi altyapı, sporcu yetiştirme ve Türk voleyboluna daha iyi hizmet her zaman önceliklerimiz” diye konuşan Büyükkarcı, “Milli takımımıza uzun yıllar hizmet veren hocamız Reşat Yazıcıoğulları’yla, yönetimimizle, Yaşar Üniversitesi’yle ve taraftarımızla birlikte, Kovid-19 nedeniyle yaşanan tüm olumsuz koşullara karşın başarıya ulaşmayı hedefliyoruz. Hedefimiz seneye Sultanlar Ligi’nde yer almak” diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer de, “Spora olan desteklerimizle, voleyboldan basketbola, atletizmden yüzmeye kadar öğrencilerimiz başarılara imza atıyor. Pozitif ayrımcılık yaparak kadın voleyboluna katkı sağladığımız için mutluyuz. KSK forması giyen 8 voleybolcu, aynı zamanda bizim öğrencimiz ve okul takımımızda da yer alıyorlar. Desteklerimiz devam edecek” diye konuştu. l İZMİR Milliyet