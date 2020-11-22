Güçlendirme işleminde doğru bilinen yanlışlar!

Binayı onarmak ve güçlendirmenin aynı anlama gelmediğini belirten Oflaz, ısı mantolamanın da güçlendirmeyle ilgili olmadığını söyledi. “Güçlendirme, deprem yönetmeliğine göre olası en büyük depremde binanın ayakta kalması ve can güvenliğini sağlanması işlemidir” diyen Oflaz, şöyle konuştu:



Deprem perdesi



“Orta hasarlı binalarda oturanlar zorunlu güçlendirme yapacak. Az hasarlı binaların da performans analizi yaptırmak gerekiyor. Biz güçlendirme hesabı yaparken binayı yok sayıyoruz ve ona göre yapısal elemanlar ekliyoruz. Güçlendirmenin tek çaresi deprem perdesidir. Güçlendirme işleminde en alt kattan en üst kata kadar perde yapılmak zorundadır ve bu perde temele bağlanmak zorundadır. Yetersiz kolonları da demirli betonla sarıyoruz ve buna mantolama diyoruz. Bunların yanı sıra bu işlemde kesinlikle inşaat mühendisi olmalı. Bir daire ise 15 gün gibi bir sürede güçlendirmeyi yapıyoruz.”



Zemin sıvılaşmasına karşı zemin ıslahı yapılmasının olmazsa olmaz olduğunu sözlerine ekleyen ve 17 yıl önce güçlendirdikleri binadan örnek veren Oflaz, “Zemini 15 metre 30 santim çapında kazık çakıp içlerine çakıl bastık. Böylece zeminin yapısını nispeten değiştirdik. Hem de depremde binanın su üzerinde kalmasına engel olduk” dedi.