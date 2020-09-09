Güvercin sahibini buldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde bu yıl 23’üncü kez müzikseverlerle buluşturulan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın görkemli final gecesi Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da düzenlendi. Televizyoncu, yazar Metin Uca ve oyuncu Gonca Vuslateri’nin sunumu ile büyük renk kattığı ve Halk TV’den canlı olarak yayınlanan gecede sahne alan yarışmanın Onur Ödülü sahibi ünlü pop müzik sanatçısı Erol Evgin katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Başkanı Ömer Günel, geceye pandemiye rağmen katılıp, TV başında izleyerek kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek “2500 kişilik amfi tiyatromuzda katılımcı sayısını 800 kişi ile sınırlı tutmak durumunda kaldık. Ancak dün Berkay konserinde de olduğu gibi önemli olan enerji ve coşku. Biz bir turizm kentiyiz ve turizm kentlerinin ekonomilerini konserler, etkinlikler, kültür ve sanat var eder. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz uyumlu çalışma ile yeni turizm olarak adlandırılan süreçte de ilklere sahne olan bir kent olmaya devam edeceğiz” dedi.











Dünya sanatla iyileşecek



Yarışmada 10 finalist, Türkiye’nin önemli isimlerinden oluşan jüri önüne çıktı. Jürinin değerlendirmesine dijital oylamanın sonucunun da eklenmesiyle Altın Güvercin’e ve aynı zamanda ‘En Başarılı Yorumcu’ ödülüne “Kokun Şehir Değiştirdiğinde” isimli bestesi ile Deniz Özçelik layık bulundu. Ödülünü Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz’un elinden alan ve 50 bin liralık para ödülünün de sahibi olan Özçelik, “Dünya sanatla iyileşecek” dedi. Gecede ikinci Doğan Kospançalı, üçüncü ise Kağan Çoban oldu.



Çoban ve Grup Bohem üyelerine bronz güvercin ödülü Başkan Ömer Günel tarafından verildi.