24.04.2020 - 00:07 |
Güzelbahçe’de farklı bayram
Güzelbahçe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı nedeniyle araçlardan müzik çalıp, çocuklara Nutuk, bayrak, boyama kitabı ve balon dağıttı. Miniklere, farklı bir bayram yaşattı. Ulusal Egemenliğin 100. yılını kutladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Meydanları, stadyumları dolduramadık fakat evlerimizde bayramımızı 100. yıla yakışacak şekilde kutladık” ifadesini kullandı.
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.