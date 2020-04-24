Güzelbahçe’de farklı bayram

Güzelbahçe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı nedeniyle araçlardan müzik çalıp, çocuklara Nutuk, bayrak, boyama kitabı ve balon dağıttı. Miniklere, farklı bir bayram yaşattı. Ulusal Egemenliğin 100. yılını kutladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Meydanları, stadyumları dolduramadık fakat evlerimizde bayramımızı 100. yıla yakışacak şekilde kutladık” ifadesini kullandı.