Havra Sokağı’na sıkı denetim

Havra Sokağı’nın kapıları niteliğindeki bariyerlerin başında duran zabıta personeli de, alışverişe gelen vatandaşların giriş ve çıkışı sırasında maske ve dezenfektanı da hazır bulunduruyor. Havra Sokağı’nda alınan önlemlerin yanısıra zabıta ekipleri sokak esnafına da dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda bilgi verdi.



Zabıta ekiplerinden uyarı



Maske ve eldiven kullanımı konusunda taviz verilmemesini isteyen zabıta, ellerin sık yıkanması, ürünlerin elle seçtirilmemesi, sosyal mesafenin korunması gibi önlemlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca Havra Sokağı’nın her gün en geç 19.00’da kapanacağı kararı da hatırlatıldı.