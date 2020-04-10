10.04.2020 - 00:02 |
Havra Sokağı’na sıkı denetim
Konak Belediyesi Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kemeraltı Çarşısı’nın en işlek sokağı olan Havra Sokağı’nın giriş ve çıkışında bariyerli denetim uygulamasına geçti.
Havra Sokağı’nın kapıları niteliğindeki bariyerlerin başında duran zabıta personeli de, alışverişe gelen vatandaşların giriş ve çıkışı sırasında maske ve dezenfektanı da hazır bulunduruyor. Havra Sokağı’nda alınan önlemlerin yanısıra zabıta ekipleri sokak esnafına da dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda bilgi verdi.
Zabıta ekiplerinden uyarı
Maske ve eldiven kullanımı konusunda taviz verilmemesini isteyen zabıta, ellerin sık yıkanması, ürünlerin elle seçtirilmemesi, sosyal mesafenin korunması gibi önlemlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca Havra Sokağı’nın her gün en geç 19.00’da kapanacağı kararı da hatırlatıldı.
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