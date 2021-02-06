Hayat verecek imza

İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü ve Yeşilay İzmir Şubesi, madde bağımlısı gençleri, tedavileri sonrası topluma yeniden kazandırmak amacıyla işbirliğine gitti. Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) danışanlarını hayata bağlayacak protokol, İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak ve Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü tarafından imzalandı. Protokol ile birlikte, madde bağımlısı gençler hem sosyal hayata kazandırılacak hem de meslek sahibi olacak.

İş bulamama korkusu

Bağımlılık geçmişi olan gençlerin en büyük korkusunun iş bulamamak olduğunu belirten Kabak, “YEDAM kapsamında gençlerimize meslek edindirme eğitimleri verip iş kapılarını açacağız. Onlara umut ışığı olmak için çalışacağız” dedi. İŞKUR işbirliğiyle madde bağımlılığından kurtulan birçok kişinin sosyal entegrasyonuna ve meslek sahibi olmalarına yardımcı olacaklarını ifade eden Ülkü ise, “YEDAM’a başvuranlara psikolojik destek sağlamanın yanında, onların sosyal hayata katılmalarına da yardımcı olacağız. İŞKUR, tedavi ve terapi görenlerin kendi hayatlarını sürdürme ve toplumda aktif hale gelmeleri için onlara mesleki yeterlilik kazandıracak” diye konuştu.

Yetenek yarışması başvurusu bekliyoruz

Yeşilay’ın genç nesillerde bağımlılıklara ilişkin farkındalık oluşturmak ve yeteneklerini keşfetmeye teşvik etmek amacıyla düzenlediği Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nın 11’incisi için başvurular başladı. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen yarışmaya; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, edebi ve görsel kategorilerinde katılabiliyor. Birinciler bin lira ile ödüllendiriliyor.

Başvuruları heyecanla beklediklerini belirten Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, “Bugüne kadar yarışmaya başvuran her eserle, gençlerin bu konudaki farkındalığını görmekten büyük mutluluk duyduk. En yüksek başvuru yapan iller arasında olmak için tüm okullarımızı yarışmaya davet ediyoruz” dedi.

Detaylı bilgiye snsg.yesilay.org.tr’den ulaşılabilir.