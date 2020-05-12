12.05.2020 - 07:00 | | CAVİT AKGÜN DHA
‘Hep birlikte bu illeti yeniverecez’
MUĞLALI sinema ve dizi oyuncusu Gülnihal Demir (67), 50 gün sonra sokağa çıktı.
MUĞLALI sinema ve dizi oyuncusu Gülnihal Demir (67), 50 gün sonra sokağa çıktı. Demir, yöresel şiveyle konuştu, Anneler Günü’nü kutladı. Demir, “Sevgili Moğlalı hemşerilerim nahalsınız, eyisiniz de mi? Beni soracak olursanız iç güveysinden halliceyim. Bu korona illeti tüm dünyanın başına dert oldu. Emme koronavirüsü, bizim ülkemiz diğer ülkelere göre daha az geçiripduru. Bugünler de geçiverecek. Tedbirli oluverelim. Azcık daha sabredeverelim. Bu koronavirüs illetini hep beraber yenivereceğiz” diye konuştu.
Silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralıDiyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, aralarında kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Corona virüsten sıkıldı, salatalık ve havuçtan piyano yaptıEskişehir'de corona virüs sürecinde yaşından dolayı sokağa çıkamayan 7 yaşındaki Ege Yılmaz, bilgisayar programı ve çeşitli teknolojik aletler kullanarak, tuşları havuç ve salatalıklardan oluşan piyano düzeneği tasarladı.