‘Hep birlikte bu illeti yeniverecez’

MUĞLALI sinema ve dizi oyuncusu Gülnihal Demir (67), 50 gün sonra sokağa çıktı. Demir, yöresel şiveyle konuştu, Anneler Günü’nü kutladı. Demir, “Sevgili Moğlalı hemşerilerim nahalsınız, eyisiniz de mi? Beni soracak olursanız iç güveysinden halliceyim. Bu korona illeti tüm dünyanın başına dert oldu. Emme koronavirüsü, bizim ülkemiz diğer ülkelere göre daha az geçiripduru. Bugünler de geçiverecek. Tedbirli oluverelim. Azcık daha sabredeverelim. Bu koronavirüs illetini hep beraber yenivereceğiz” diye konuştu.