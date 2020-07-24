Hera Aslan söyledi, Doğulu DJ’lik yaptı

Kare Anaokulları sahibi Aydan Gömügen Tuncay ile eşi Uluslararası Down Sendromu Derneği Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay’ın birlikte açtığı Yassas Grek Taverna, Geyikli’de müzik festivali yaşatıyor. Prodüktör ve aranjör Ozan Doğulu, sevgilisi Kübra Hera Aslan’la birlikte mekanda sahne aldı, tabak kırdı. Aslan, yorumuyla dinleyenlerden tam not aldı, Doğulu da, sevgilisinin şarkılarına eşlik etti. Doğulu, “Biz çok mutluyuz, zaten bir kez evlendim, ikincisini bilemem. Hera’yı ailem de çok sevdi. Bir gün hepinizi düğüne davet edebilirim. Evlenebilirim de evlenmeyebilirim de” şeklinde konuştu.