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    HaberlerEge Haberleri ‘Herkesi eksikliğiyle severek yaşamalıyız’
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    13.05.2020 - 07:00 |

    ‘Herkesi eksikliğiyle severek yaşamalıyız’

    Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.

    ‘Herkesi eksikliğiyle severek yaşamalıyız’

    Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı. Her insanın birer engelli adayı olduğu ve herkesin bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini ifade eden Başkan Akın, “Herkesi eksikliği ve kusurlarıyla sevdiğimizde yaşamımız daha güzel ve anlamlı olacak. Bizim için asıl engel sevgisizlik, merhametsizlik ve hoşgörüsüzlük” dedi.

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