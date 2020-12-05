BİST1.3310.00EURO9.470.32USD7.810.55ALTIN461.200.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Hippoi’ yeniden yolculuğa çıkacak
    ABONE OL
    05.12.2020 - 07:00 | | GÖKÇE ADAR DHA

    ‘Hippoi’ yeniden yolculuğa çıkacak

    Arkeolog ve sanat tarihçisi akademisyenlerinin kurduğu, Urla’da faaliyet gösteren 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği, 3 bin yıl önce Akdeniz ticaretinin önemli teknelerinden olan Hippoi’yi birebir ölçülerde tekrar inşa etti.

    ‘Hippoi’ yeniden yolculuğa çıkacak

    Arkeolog ve sanat tarihçisi akademisyenlerinin kurduğu, Urla’da faaliyet gösteren 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği, 3 bin yıl önce Akdeniz ticaretinin önemli teknelerinden olan Hippoi’yi birebir ölçülerde tekrar inşa etti. Gönüllülerce toplam 8 ayda bitirilen 6 ton ağırlığındaki Hippoi’nin önündeki at başı da ağaçtan oyma olarak tekneyi süsledi. Dernek gönüllüsü Sidar Duman, yaklaşık bir ay sonra gemiyle yolculuk edeceklerini dile getirdi. 

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yasağa yolda yakalandılar

    Yasağa yolda yakalandılar

    SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

    SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

    Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

    Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

    Çataklı’dan teröristlere: Bütün kış boyunca ensenizde olacağız

    Çataklı’dan teröristlere: Bütün kış boyunca ensenizde olacağız

    Sıradaki Haber