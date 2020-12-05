‘Hippoi’ yeniden yolculuğa çıkacak

Arkeolog ve sanat tarihçisi akademisyenlerinin kurduğu, Urla’da faaliyet gösteren 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği, 3 bin yıl önce Akdeniz ticaretinin önemli teknelerinden olan Hippoi’yi birebir ölçülerde tekrar inşa etti. Gönüllülerce toplam 8 ayda bitirilen 6 ton ağırlığındaki Hippoi’nin önündeki at başı da ağaçtan oyma olarak tekneyi süsledi. Dernek gönüllüsü Sidar Duman, yaklaşık bir ay sonra gemiyle yolculuk edeceklerini dile getirdi.