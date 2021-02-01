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    01.02.2021 - 00:05 |

    Hira’ya Atatürk daveti

    Hira’ya Atatürk daveti

    Türkiye gündemine Atatürk sevgisi ve Anıtkabir özlemiyle damga vuran 9 yaşındaki Hakkarili minik Hira ve babasına bir çağrı da Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’tan geldi. Başkan Kılıç, Hira ve ailesini Atatürk Maskı’nı ziyaret etmek üzere, Buca’ya davet etti.

    Hakkâri’de yaşayan minik Hira, Anıtkabir’e gidemeyince babası, onun için 10 gün çalışarak Anıtkabir ve Aslanlı Yol’un kardan maketini yapmıştı. Baba ve kızın yürekleri ısıtan öyküsü, kısa sürede ülke gündeminde yer bulmuştu. Başkan Kılıç, sosyal medya  üzerinden Buca Belediyesi’ne ait Atatürk Maskı ve Hira’nın fotoğrafını paylaşarak, “Dünyalar tatlısı kızı Hira’nın Atamızın ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’i görme isteğini gerçekleştirme hayaliyle kardan Anıtkabir yapıp kızının yüreğindeki Atatürk sevdasını daha da büyüten yiğit, fedakar babasına ve o güzel aileye takdir ve sevgilerimizle... Hayat normale döndüğünde bu güzel aileyi biz de Buca’mızda konuk etmek isteriz” şeklinde konuştu.

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