'Hırsızlara göz açtırmayacağız'

Misli.com. 3 Lig 1. Grup’ta son olarak deplasmanda Diyarbekirspor’u 2-1 yenip ligde 2’de 2 yapan Bucaspor 1928’de Başkan Cihan Aktaş, kulübe kayyum atanması yapılmasının istendiğini söyledi.

Aktaş, “Kayyum, kulübün gelişimi için değil borçları ödemekle görevli olarak gelir. Kayyum istemelerinin nedeni de bu. Çünkü hedefleri, birlikte hareket ettikleri eski başkanlardan bir kişinin alacağını aldırmak” şeklinde konuştu. “Minareyi çalan kılıfını hazırlar” diyen Başkan Cihan Aktaş, “Bu isimlerin görev yaptığı dönemde çaldıkları paralar, belgeli bir şekilde elimde. Hala kulübü soymanın peşine düşüyorlar. Amaçları kulübün gelir getiren işletmelerine el koyarak para almak. Biz kimin, kimlerle, nerede, ne toplantılar yaptığını çok iyi biliyoruz. Bu isimlerin amaçları, Bucaspor’u kurtarmak değil. Sadece kendilerini düşünmek” ifadelerini kullandı.

‘Herkesin amacı ortada’

Menfi tespit davasının yapılmasını da isteyen Aktaş, “Kulübün atıl yerlerini kalkındırdık, hemen başımıza üşüştüler. Ama biz hiç kimseye göz açtırmayacağız. Geçmişte bu kulübü düşünmeyip hırsızlık yapanların, gelir elde ettikten sonra verdikleri demeçler çok ilginç. Zamanında Bucaspor’u düşünselerdi durum böyle olmayacaktı. Kimin neler yaptığını tespit ettik ve de savcılığa verdik” diye konuştu. Ayrıca Aktaş, bu isimlerin davranışlarını samimiyetsizlik olarak nitelendirdi, “Tüm siyasi gücünü kullanıp kulübü elimden almakla tehdit edenler, bu güçlerini savcılıkta dosyaların incelenmesi için de kullansınlar. Kulübün geleceği için bu zamana kadar bu tarz olaylara fırsat vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz” dedi.